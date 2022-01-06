أحمد فهمي يعتزل السوشيال ميديا: عايز أشوف الحياة الحقيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد فهمى، عن رغبته في اعتزال السوشيال ميديا بشكل نهائى، فور تعافيه من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحسابات الرسمية تخضع إداراتها لشركة متخصصة ولن تغلق لأسباب تتعلق بالترويج لأعماله الفنية، ولكن حديثه عن “الحسابات الخاصة” مؤكدا إنه يريد الحياة في عالم “حقيقي” وبعيدت عن الآراء المريضة.

وكتب فهمى، عبر حسابه الشخصى على موقع الفيس بوك: أول حاجة هعملها بعد ما أخف، هقفل الأكونت الـ Private دا، وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللى أنا مش ماسكها.

وأضاف: “عايز أرجع روقان وأحاول أعيش فى روقان، وفى عالم حقيقى إلى حد ما بعيدا عن الآراء المريضة، حتى لو كانت فى صالحى، وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق، كان الناس متنيمة مغناطيسى.. أعتقد كفاية.. هتسلى لحد ما أخف بس”.

يذكر أن فهمي هنأ زوجته هنا الزاهد بيوم ميلادها الذي يوافق اليوم الأرعاء 5 ينايرمن داخل العزل الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدا أنه أغرب يوم ميلاد تم الاحتفال به وهما فى العزل المنزلى، ووعدها باحتفال آخر كبير بعد اكتمال شفائهما.

ونشر فهمى صورة مع زوجته هنا، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليها قائلا: كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى، معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل، لما نخف نحتفل بيه تانى، وردت عليه هنا الزاهد برسالة قصيرة قالت فيها: شكرا لكل شيء.

وسبق أن أعلنت هنا الزاهد يوم 3 يناير الجاري إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا للمرة الثانية، مؤكدة إن العينة ظهرت إيجابية، وطالبت كل من خالطهما في الفترة السابقة الخضوع للفحص فورا.