كيم كرداشيان تُغضب جمهور “سبايدرمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغضبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كرداشيان جمهور الفيلم الشهير “سبايدرمان” بعد أن قامت بنشر مشاهد من داخل السينما للفيلم.

فعلى الرغم من كونه الفيلم الأكثر مبيعاً لعام 2021، لايزال هناك الكثير من محبي “سبايدرمان” لم يشاهدوا الفيلم بعد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بموجته الرابعة. وعليه فقد غضب رواد الإنترنت من تصرف كيم، وإحراقها للمشاهد؛ مما دفعها لحذف المنشور سريعاً.

وكانت كيم كارداشيان قد نشرت صورة من فيلم سبايدرمان عبر instagram لواحد من أهم مشاهد الفيلم يجمع كلاً من: توم هولاند، وأندرو جارفيلد، وتوبي ماجوير مرتدين لباس الرجل العنكبوت الخاص بهم.

وفريق عمل الفيلم لم يكن قد كشف عن انضمام النجمين – اللذين لعبا “سبايدرمان” في النسختين السابقتين – إلى الجزء الثالث من السلسلة، كما أن الممثلين أنكرا وجودهما في الفيلم أكثر من مرة، وكان لظهورهما في الفيلم دور بارز في نجاحه جماهيرياً.

يذكر أن إيرادات فيلم Spider-Man: No Way Home وصلت إلى أكثر من مليار و181 مليون دولار عالمياً، وأكثر من 500 مليون دولار بالولايات المتحدة، كما أنه أصبح أول فيلم تصل إيراداته إلى مليار دولار منذ عام 2019.

فيلم Spider-Man: No Way Home بطولة زيندايا، وويليم ديفو، وبينيديكت كامبارباتش، وجيمي فوكس، وألفريد مولينا.