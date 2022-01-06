غادة عادل تتعرض لضغوط من أولادها.. هل تعود لعصمة زوجها السابق نزولا على رغبتهم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عادل عن تعرضها لضغوط من أولادها للعودة إلى عصمة والدهم زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، بعد المشاعر المتبادلة بينهما في الحلقة الأخيرة من برنامج “بصراحة” على شاشة MBC.

وقالت غادة إنها لا تعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكنها أخبرت أولادها بإن ظهورها برفقة والدهم في برنامج واحد لم يكن بهدف استعادة حياتهما الزوجية.

وأضافت غادة عادل فى لقاء ببرنامج سينماتك على قناة SBC channe 1 السعودية: أن رد فعل اولادى على الحلقة التى جمعت بينى وبين طليقى مجدى الهوارى لم تكن متوقعه بالنسبة لى حيث طالبونى بالعودة الى والدهم.

وتابعت: ردى عليهم كان نابعا من داخلى بان العودة امر صعب فى المرحلة الحالية وارى ان الوضع الحالى انسب كثيرا مما كنا عليه واتصور ان الاولاد ايضا اكثر استقرارا من الماضى.

وأوضحت غادة عادل: ان تقديم حلقة تجمعنى بطليقى مجدى الهوارى أمر وجدته فى البداية عادى ولكن اثناء الحلقة لم اكن متوقعه كل هذه الأسئلة والتى انفعلت معها وتسببت فى بكائى الشديد.

وسبق أن تصدرت غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما الأول عقب طلاقهما، في حلقة من برنامج “بصراحة” على شاشة MBC، وأكد أغلب المشاهدين، أن الحوار الراقي بين الزوجين السابقين قدم صورة جديدة للعلاقة بين المطلقين في مصر يجب أن تسود بدلا من التلاسن والحروب الكلامية الشائعة الآن.