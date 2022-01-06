ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة في مزاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميلانيا ترامب لطرح “مجموعة رأس الدولة” في مزاد علني، وتتضمّن المجموعة قبعة ولوحة فنّية مائية ومنتجاً رقمياً بتكنولوجيا “ان اف تي”، وفق ما أعلن مكتبها، مشيراً إلى أنّ العملة المشفرة سولانا ستكون وحدها مقبولة للمزايدة.

وأوضح موقع زوجة دونالد ترامب الإلكتروني أنّ الأغراض المادية والرقمية الثلاثة ستُطرح للبيع من 11 إلى 25 يناير الحالي، عبر الإنترنت فقط، بسعر يبدأ من 250 ألف دولار، أي نحو 1416 سولانا.

وتخلّد هذه المجموعة ذكرى «الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته بريجيت لإدارة ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في أبريل 2018».