"أجدع وأطيب ست".. روجينا تنعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة مها أبوعوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشرت روجينا صورة تجمعها بالفنانة الراحلة ونجلها "شريف" وعلقت قائلة: "وداعا أختي وصديقة العمر وأجدع وأطيب ست في الدنيا، خبر مفجع ربنا يصبر قلبك يا شريف كنت الدنيا ومافيها لمها، أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما، ويشيع جثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.