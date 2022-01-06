رانيا فريد شوقي تنعى الفنان أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الكبير أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت "رانيا" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "رحل عن عالمنا الفنان و الإنسان الخلوق المحترم الطيب أحمد الحجار الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الفنان أحمد الحجار رحل عن عمر يناهز 65 عاما، وهو من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية