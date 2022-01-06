ميسي يعود إلى باريس بعد تعافيه من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، عودة مهاجمه ليونيل ميسي إلى باريس قادمًا من بلاده الأرجنتين، عقب تعافيه من كوفيد-19 وسيستأنف التدريب خلال الأيام المقبلة.

وكان ميسي بين أربعة من لاعبي باريس سان جيرمان أصيبوا بالفيروس يوم الأحد الماضي.

وغاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز 4-صفر على ”فان“ المنافس في الدرجة الثالثة، في دور 32 بكأس فرنسا، يوم الاثنين الماضي.

وانضم ميسي إلى النادي الفرنسي قادما من برشلونة نادي طفولته في أغسطس آب الماضي، وأحرز ستة أهداف في 16 مباراة في كافة المسابقات مع سان جيرمان حتى الآن.

ويتصدر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، متقدما بفارق 13 نقطة على نيس ثاني الترتيب.

وسيواجه الفريق أولمبيك ليون خارج أرضه في الدوري، يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وسجل ميسي هدفًا واحدًا فقط لباريس سان جيرمان في 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكان أمام نانت، في نهاية نوفمبر الماضي، علمًا بأنه صنع 5 أهداف، في حين سجل 5 أهداف في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.