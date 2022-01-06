صفقة الموسم.. حارس مرمى ينافس رونالدو بـ”البريمرليغ”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

طرحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية استفتاء تتساءل فيه عن الصفقة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية مجموعة من الصفقات البارزة، على رأسها انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي بمبلغ قياسي.

وأصبح لوكاكو بذلك الانتقال أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني بقيمة 97.5 مليون جنيه إسترليني.

رغم ذلك، لم يظهر لوكاكو أفضل ما لديه مع البلوز حتى الآن، فضلا عن إثارته جدلا واسعا بسبب تعبيره عن عدم سعادته مع الفريق اللندني مؤخرا قبل أن يتقدم باعتذار رسمي.

وما زال الاستفتاء مستمرا حتى الآن، حيث يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التصويت بنسبة 32%، ويراه أغلب المصوتين الصفقة الأفضل بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعاد صاحب الـ36 عاما إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، لينجح معه في تسجيل 8 أهداف بالبريميرليج حتى الآن.

ويجد رونالدو منافسة شرسة من الحارس الإنجليزي آرون رامسدال، الذي حصد 30% من إجمالي الأصوات، وذلك بفضل تميزه اللافت مع فريقه أرسنال، المنضم إليه الصيف الماضي.

الحارس الإنجليزي آرون رامسدال

وجاء جونور كالاجير ثالثا في الاستفتاء بنسبة 18%، وذلك بعد انضمامه إلى كريستال بالاس معارا من تشيلسي لمدة موسم واحد.

وظهر اسم آخر من أرسنال، وهو الياباني تاكاهيرو تومياسو، المنضم إليه من بولونيا الإيطالي، لكنه لم يحصد أكثر من 8%، متفوقا على إيمانويل دينيس من واتفورد (5%) وديماراي جاراي لاعب إيفرتون (4%)، وهوانج هي تشان من ولفرهامبتون بنسبة 2% فقط.