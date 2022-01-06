شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: أنا محظوظ بالعمل أمام نجمة بحجم سهير رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى رمزى لـ"الخليج 365"، إنه انتهى بالفعل من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبنى"، معلقا:"سعيد بعودتى للدراما بعد غياب 8 سنوات عن الدراما بمسلسل "القاتل الذى أحبنى"، وخاصة أن ورق المسلسل كأنه مفصل على مقاسى، بالإضافة إلى تعاونى الثالث مع المخرج عمرو عابدين الذى نجحنا سويا من قبل فى مسلسلى «مبروك جالك قلق"، و"عصابة بابا وماما".

وأضاف هانى رمزى قائلا إنه من العوامل التي جذبتنى أيضا للعودة في هذا المسلسل، وجود نجوم كبار في هذا العمل في مقدمتهم النجمة سهير رمزى الذى اعتبر نفسى محظوظا بالعمل معها، بالإضافة إلى تواجد نجوم كبار آخرين مثل أحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داود، وصلاح عبد الله، ومحمد جمعة وغيرهم.

كان النجم هانى رمزى قد انتهى من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" منذ أيام، داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين معظم فريق العمل منهم الفنانة الكبيرة سهير رمزى، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ولقاء سويدان، ومن المقرر عرض العمل خلال أيام على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى والمخرج عمرو عابدين، واللذين قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحًا كبيرًا للغاية.

يذكر أن مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.