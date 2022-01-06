شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم تامر عاشور الجديد كاملا منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد استعدادا لطرحه منتصف شهر يناير الجارى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وتعاون عاشور فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

كان المطرب تامر عاشور قد أعلن عن الانتهاء من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد بعد فترة من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه متبقى بعض الرتوش الأخيرة ليكون جاهزا للجماهير.

وقال عاشور، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. امبارح انتهيت من تسجيل جميع أغانى ألبومى الجديد، ومرحلة صغيرة ويبقى جاهز لكل جمهورى الغالى، وفى مفاجآت كتير.. دعواتكم".

وسبق وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.

وكان قد طرح تامر أغنية جديدة مؤخرا من أغانى ألبومه الجديد وتحمل اسم "تيجى نتراهن".