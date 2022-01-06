شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أحمد عيد.. تعرف على أبرز أدواره فى السينما بين البطولة والسنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 6 يناير مع عيد ميلاد الفنان أحمد عيد الذى يعد واحدا من أبرز نجوم جيله الذين قدموا الكوميديا، وتميز عيد فى تقديم ألوان كوميدية مختلفة، سواء فى الأفلام التى قدم فيها دور الرجل الثانى، أو الأعمال التى تولى بطولتها، وذلك مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيه إلى أبرز أعماله خلال التقرير التالى.



الفنان أحمد عيد

فيلم ثقافي

من أبرز أفلام أحمد عيد الذى برع فيه، حيث اختاره المخرج محمد أمين بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب وقتها منهم فتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، ليكون واحدا من أفلام البطولة الجماعية المهمة.

أنا مش معاهم

تدور أحداث الفيلم حول ظاهرة التطرف الديني والتخبط الذي يغلف سلوك الشباب، ويتناول الفيلم الظاهرة بشكل كوميدي من خلال شخصية الشاب المستهتر الذي يدرس في كلية الطب، ويعيش هو وأصدقاؤه حياة مستهترة بين تعاطي المخدرات وإهمال الدراسة، ثم يقع في حب زميلته المحجبة المتدينة بشرى، فيحاول التودد إليها بالتظاهر بالتدين حتى تتم خطبتهما، وبعد ذلك تكتشف حقيقته أنه يتظاهر بالتدين، وأن سلوكه الحقيقي عكس ذلك، فتقرر أن تفترق عنه.

خلال الفيلم جسد شخصية صديق أحمد السقا وشريف منير، وتمكن خلال الدور من تقديم كوميديا وافيهات بسيطة بطريقة مميزة.

من أبرز أفلام أحمد عيد، والتى حققت نجاحاً كبيراً له على مستوى الايرادات، أثناء عرضها عام 2017، خاصة مع فكرة الفيلم المختلفة الذى يظهر إلى جانبه فيها طفلين يابانيين.