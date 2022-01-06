شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تطرح كليب أغنيتها الجديدة "روح" بتوقيع منتصر حجازى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة والمطربة التونسية غالية بنعلى، كليب أغنيتها الجديدة "روح" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائى منتصر حجازى، ألحان غالية بنعلى، وذلك بعدما تم تأجيل طرحها، حيث كان مقرر طرحها فى رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وبعد حالة من الجدل حولها بقرار اعتزالها الغناء ثم عدولها عن هذا القرار.

وتقول كلمات مطلع الأغنية: "لأنك مش وجع ويروح.. لأنك حلم مش مسموح.. لأنك حضن شوك مفتوح.. أنا مكمل حلاوة روح".

وكشفت غالية عن كواليس الأغنية قائلة: "روح.. طلعت فى قعدة مع الشقيق منتصر حجازي، عند صديقى كريم فى الزمالك، والفيديو اتصور بكل براءة قبل خلق الأغنية بساعتين فى نفس المكان.. وإن كانت كل روح وكراماتها وأسرارها، فالوصل باق والمحبة فى القلوب تجول".

وسبق وأكدت المطربة التونسية غالية بنعلى، أن الغناء بالنسبة لها هو نفس وصلاة، مشيرة إلى أنها قالت فى لحظة غضب إنها ستعتزل ما يسمونه أغنيات وليس الغناء، مؤكدة أنها ستبقى تغنى أغنياتها التى أحبها، ولن تتوقف عن الصلاة ولا عن التنفس ما دامت حية.

وكتبت غالية، عبر حسابها على إنستجرام: "فى صالح جمهور حساس، ذكى عقليا، ذكى عاطفيا وراقى روحيا، جمهورى الموصول، واحتراما له، مطلوب منى الارتقاء والتحليق فى فضاء الفن واستكشاف أعلى درجاته، غير مقبول الاستخفاف بثقافتنا ولغتنا وأصولنا وعراقة إحساسنا، غير مسموح الخضوع للغش وللقوالب السوقية".