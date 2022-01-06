أنغام ناعية أحمد الحجار: "فقدنا ملحن كبير وفنان وإنسان عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة أنغام، الفنان أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ65 عاما.

ونشرت أنغام، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فقدنا ملحن كبير وفنان وإنسان عظيم، صاحب أخلاق عالية وطيبة، قلب نادر.. ألف رحمة ونور على روحك الأستاذ أحمد الحجار.. خالص العزاء لأسرته ولأخيه الزميل الغالي الأستاذ علي الحجار".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية"عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.