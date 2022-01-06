هل ورثت مها أبو عوف 20 مليون من زوجها عمر خورشيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت الفنانة الكبيرة مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 62 عامًا.

وعانت كثيرا قبل رحيلها من الشائعات التي ترددت حول صراعها على ميراث زوجها السابق الفنان الراحل عمر خورشيد مع زوجته دينا خورشيد والتي توفيت مؤخرًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج "التاسعة" المعروض عبر القناة الأولى: "أنا زهقت من الشائعات، والحزن والذكريات في القلب، والفلوس بتروح وتيجي، ومش هجري على ورث إنسان بحبه وبحترمه وأقدره جدًا، صاحب الشأن راح، هجري على حاجة، ولا عمري فكرت في ميراث".

واستكملت: "لو ليا حق ربنا هيجيبهولي ولو بعد حين، ولا أعرف شيء عن قصة الـ 20 مليون جنيه التي تردد أنه خورشيد تركها، أنا فعلا مش عايزة حاجة".

وأشارت إلى شعورها بأن وفاة عمر خورشيد كانت متعمدة نتيجة حدوث ذبح في رقبته بطول 30 سم، وإن حادث وفاته سيظل غامضًا مثل وفاة الفنانة سعاد حسني وأشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ونشر الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نعي النقابة للفنانة الراحلة، وكتب: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة ظهرا مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.

مها توفيت عن عمر يناهز 62 عامًا، تاركة إرثا فنيا كبيرًا، إذ كونت مع شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف فرقة فور إم، والتي حققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية.