تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بمجرد إعلان خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف منذ ساعات قليلة بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكشف مصدر مقرب تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة، إذ كانت تعاني على مدار السنة الماضية بشكل كبير من تأثير المرض.

وأكد المصدر أنها كانت تتردد على المستشفى وتتابع العلاج مع الأطباء المتخصين، ولكنها كانت ترفض الابتعاد عن التمثيل، حتى في أصعب التطورات الصحية التي مرت بها.

وأضاف أنها واجهت صعوبة كبيرة في تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل الحرير المخملي الذي تم عرضه مؤخرا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نعي النقابة للفنانة الراحلة، وكتب: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة ظهرا مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم.

مها توفيت عن عمر يناهز 62 عامًا، تاركة إرثا فنيا كبيرًا، إذ كونت مع شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف فرقة فور إم، والتي حققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية.