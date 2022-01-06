مها أبو عوف عن عمر خورشيد: كان مهنيني ومات يا حبيبي صغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علاقة حب كبيرة ربطت بين الفنانة مها أبو عوف، وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، توجت بالزواج، فكانت زوجته الرابعة.

قبل عام وعدة أشهر عادت قصة خورشيد ومها للظهور من جديد، بسبب حديث عن ميراثه، وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي وتحديدا في أكتوبر 2020 ببرنامج التاسعة، تحدثت مها عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين الزوجة الثالثة لخورشيد "دينا" على الميراث، ونفت الأمر جملة وتفصيلا.

وأضافت "إذا كان صاحب الشأن نفسه راح اللي كان أغلى من أي حاجة تانية، عمري ما فكرت في ميراث ولا أعرف هو ايه ولا كاتب ايه ولا مش كاتب ايه، لقيت نفسي بحكم محكمة بعد وفاته حارسة على التركة الموجودة لحد انتهاء إعلام الوراثة".

وأضافت "كان مهنيني في حياته، وده كان كفاية عليا، الفلوس بتروح وتيجي والإنسان هو اللي بيعمل الفلوس، وكلام فارغ، زهقت من الشائعات وعمر توفي يا حبيبي صغير، اللهم لا اعتراض، لكن مفيش كلام من ده 20 مليون وخلافات بجد محصلش".

مها رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات.

وهي الشقيقة الصغرى للفنان الراحل عزت أبو عوف، كونت مع شقيقاتها وعزت فرقة غنائية "فور إم"، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "أمير البحار"، "ساحرة الجنوب".