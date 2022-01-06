نقابة الممثلين تنعى الفنانة مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين، الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

الفنانة مها أبو عوف من مواليد 8 نوفمبر، ولدت في عائلة فنية، فوالدها الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف.

كونت "مها" مع شقيقاتها الثلاث "منال ومنى وميرفت" وشقيقها عزت فريقا غنائيا أطلق عليه "فور إم".

من أشهر أعمال الفنانة الراحلة: "من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، أمير البحار، راجل وست ستات، يوميات ونيس، هربانة منها" وغيرها