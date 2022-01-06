سلوى عثمان تنعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة سلوى عثمان، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتبت "سلوى": الزميلة العزيزة الخلوقة الطيبة مها أبو عوف في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويرزقها الفردوس الأعلي في الجنة يا رب".

الفنانة مها أبو عوف من مواليد 8 نوفمبر، ولدت في عائلة فنية، فوالدها الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف.

كونت "مها" مع شقيقاتها الثلاث "منال ومنى وميرفت" وشقيقها عزت فريقا غنائيا أطلق عليه "فور إم".

من أشهر أعمال الفنانة الراحلة: "من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، أمير البحار، راجل وست ستات، يوميات ونيس، هربانة منها" وغيرها.