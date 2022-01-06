مايان السيد بصحبة والدتها خلال رحلتها لـ تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مايان السيد، رسالة لوالدتها التي سافرت معها خلال رحلتها إلى تركيا.

ونشرت مايان، صور لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لحضورك معي في هذه الرحلة يا ماما.. بحبك".

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل"إلا أنا"، وجسدت خلال العمل شخصية البطلة ميريام علاء، وهي شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

حكاية "حلم حياتي" تتحدث عن مرض التوحد وتناقش طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذي يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة في وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.