دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها الثامن للمرة الثانية.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها مقطع فيديو عن مفاجأة اعدها لها احد اصدقائها بتنظيم احتفال جديد بمناسبة عيد زواجها الثامن من المنتج البحريني محمد الترك.

وعلقت دنيا بطمة على الفيديو كاتبة: “ثانكيو على الاحتفال بعيد زواجنا حبيبتي ماجدة وخويا حمزه هوان وناس اكادير كاملين احبكم ????❤️” .

وكان قد تم تداول فيديو يوثق احتفال الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك يوم الخميس 30 يناير الماضي، بعيد زواجهما الثامن، بأحد مطاعم مدينة مراكش بحضور بعض أصدقائهما.

وتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو، تظهر فيه دنيا وهي تحضن زوجها ويذرفان الدموع، خلال احتفالها بهذه المناسبة.

وقدم الترك لزوجته بهذه المناسبة خاتمين من الألماس، وتقاسمت دنيا مع متابعيها على الانستغرام صورة الهدايا التي قدمها لها زوجها، ووجهت له الشكر قائلة: ” أحبك، شكرا يا عمري”.