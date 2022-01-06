من هي زوجة محمد عبده التي وضعت طفله الحادي عشر؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 03:50 صباحاً - أعلن الفنان السعودي ​محمد عبده، أمس الاربعاء، عن​ ولادة طفله الحادي عشر وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق كتب فنان العرب عبر تويتر التغريدة التالية: “الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود.”

كما كشف عن اختيار اسم طفله تيمناً بالملك سلمان : “أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.”

يذكر أنّ محمد عبده، 72 عاما، لديه عشر أولاد آخرين ألا وهم: بدر، نورا، دلال، عبد الرحمن، خالد، ريم، هيفا، ود، العنود، عليا.

من هي زوجة محمد عبده؟

يذكر أن زوجة محمد عبده الثانية والتي تكتم الفنان السعودي عن أخبارها وبياناتها الشخصية، هي هي فرنسية من أصول جزائرية، تعرف عليها أثناء سفره للعلاج في فرنسا منذ عدة أعوامٍ خلت، على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، اضطرته لرحلة طويلة مع العلاج خارج البلاد، لازم خلالها أحد أشهر مستشفيات باريس عاصمة فرنسا.

وبحسب ما أدلت به نورة محمد عبده عن زواج والدها الأخير، فقد كشفت أن زوجة والدها ليست صغيرة في العمر بل هي في نهايات عقدها الثالث، وكان قد تعرف عليها في فرنسا وارتبط بها قبل أربعة شهور من الخضوع للعمل الجراحي، ولم يعلن عن هذا الزواج إلا بعد استقرار حالته الصحية، وأكدت أن انفصال والدها عن والدتها أم عبد الرحمن كان قبل إحدى عشر عاماً من زواجه الثاني وليس كما يُشاع عنه.

وبخصوص هذا الموضوع تطرق مدير أعمال محمد عبده للحديث عن زوجته الفرنسية، مؤكداً أنها تخلت عن أعمالها الخاصة في باريس، في سبيل التفرغ لحياتها لزوجها منذ دخوله العناية المركزة في فرنسا، وأنجبت له ثلاثة أبناء كانوا سبباً في سعادته وحبه للحياة.

وكان محمد عبده قد تحدث عن زوجته الاولى، منذ سنوات، قائلا انها “انها اتظلمت كما اتظلم هو شخصيا لأنه كان يؤسس محمد عبده الفنان في تلك الفترة”.