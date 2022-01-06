شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم توم كروز Top Gun: Maverick مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم توم كروز، Top Gun: Maverick، في 27 مايو المقبل من العام الجاري 2022، وهو الفيلم الذي تأجل عرضه من 24 يونيو الماضي، إلى 23 ديسمبر من العام الماضي.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

أما محبي سلسلة أفلام حديقة الديناصورات فهم علي موعد مع عرض فيلم Jurassic World: Dominion، والذي يعرض في 10 يونيو المقبل، حيث يظهر فيه النجم كريس برات، في رحلة بالقارب محفوفة بالمخاطر، ويظهر كريس - الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جراد.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير أكثر من مرة حيث كان العمل يصور فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.