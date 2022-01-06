وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:44 صباحاً - أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان ” إيهاب فهمي ” وفاة الفنانة ” مها أبو عوف ” عن عمر ناهز ال 65 عاما . فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف وإنا لله وإنا إليه راجعون ” . وتابع إيهاب فهمي كاشفا عن موعد صلاة الجنازة وتشييع الجثمان : ” صلاه الجنازة ظهرا بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم ” . ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع مرض السرطان .

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