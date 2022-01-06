تأييد شطب الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:44 صباحاً - أيَّد القضاء المصري، امس الأربعاء، قرارًا بشطب الفنانيْن عمرو واكد، وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين.
وقضت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، برفض الطعن المقدم من الفنانيْن على قرار شطبهما من نقابه المهن التمثيلية في الدعوى رقم 52538.
وكانت النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت، العام 2019، قرارًا بشطب الفنانيْن خالد أبو النجا، وعمرو واكد، من النقابة بشكل نهائي.
وعُلل قرار النقابة آنذاك، ”بسبب توقف الفنانيْن عن العمل بالتمثيل داخل مصر، وهذا ما يخالف نصًا للمادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية“.
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