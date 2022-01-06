شقيقة عزت ابو عوف والزوجة الرابعة للمطرب عمر خورشيد.. من هي الفنانة الراحلة مها ابو عوف

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:44 صباحاً - توفيت صباح اليوم، الخميس، الفنانة المصرية مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، ثم أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

من هي مها ابو عوف؟

الفنانة مها أبو عوف هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة “الفور إم” في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، وكانت قد درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

زواج مها ابو عوف من عمر خورشيد

ومها ابو عوف هي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة. وعندما توفي في مايو من نفس العام كانت حامل بشهرها الرابع لكنها أجهضت الجنين.

وكانت مها ابو عوف قد أوضحت في وقت سابق خوضها الخلافات بسبب ميراث عمر خورشيد وذلك في حديث إلى برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري. وحينها طالبت مطلقي الشائعات بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل وأرملته دينا خورشيد التي توفيت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بدلاً من الحديث عن دخولها في خلافات تتعلق بميراث الفنان. واعتبرت أن الأخير كان أغلى من أي شيء وأنها لم تفكر بعد رحيله في ميراثه.

وكان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل “الحرير المخملى”، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.