شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشيع أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

وتوفيت منذ قليل الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة قبل دقائق من الآن.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.