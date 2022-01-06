شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها: يوم رائع عندما تكون العائلة موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ليلى علوى الاحتفال بعيد ميلادها، حيث كانت هذه الاحتفالية التى أقيمت مساء الليلة، وسط عائلتها وأسرتها، ومنهم الفنان طارق الإبيارى، المتزوج من "فرح" ابنة شقيقتها، معربة عن سعادتها بهذا الاحتفال وأنه دائما ما يكون يوما رائعا.

ونشرت ليلى صورة من الاحتفال بعيد ميلادها مع أسرتها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "إنه يوم رائع دائمًا عندما تكون العائلة موجودة، أحب كثيرا عائلتى العزيزة وأصدقائى الأعزاء الذين يعملون كل هذا من أجلى"، مضيفة: "ربنا يحفظ عائلاتنا وأصدقائنا وكل اللى بنحبهم دايما، استنوا بكره احتفال الليلاوية".



ليلى علوى

وسبق وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة شكر لجمهورها ومحبيها على تهنئتها بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلقت قائلة: "شكرا على أمنيات عيد ميلادى، الكلمات الحلوة وبوستات الحب"، وظهرت ليلى علوى وهى تحمل "تورتة" عيدى ميلادها المليئة بصور أهم الشخصيات التى قامت بها خلال مشوارها الفني.

واحتفلت النجمة ليلى علوى، مؤخرا بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 4 يناير، وبدأت ليلى علوى مشوارها الفنى فى سن صغيرة حتى أصبحت واحدة من أبرز نجمات جيلها، وفى عيد ميلادها تعرف على أمنية تمنت ليلى علوى تحقيقها.

وكانت تتمنى ليلى علوى أن يكون للراحل الكاتب وحيد حامد عمل سينمائى جديد قبل رحيله، وقال وحيد وقتها:" أشكر ليلى علوى لموافقتها على دورها فى مسلسل "العائلة" عندها الجرأة أنها تعمل الدور وفنانات كتير رفضته وهى وافقت عليه فى ساعتها"، هذه كلمات الكاتب وحيد حامد، خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42 ".