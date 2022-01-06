شكرا لقرائتكم خبر عن جميل وطيب ونقى.. غادة رجب تكشف عن موقف إنسانى جمعها مع أحمد الحجار فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة غادة رجب عن حزنها لوفاة الموسيقار والفنان الكبير أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 65 عاما، مؤكدة أنه كان فنانا جميلا وطيبا ونقيا، مشيرة إلى أنه أهداها جائزته فى إحدى المسابقات خلال فترة طفولتها.

وقالت غادة، عبر حسابها على إنستجرام: "جميل وطيب ونقى نقاء مش على حد، ليه موقف معايا وأنا طفلة، كنا فى مناسبة على باخرة وقبل ما نمشى كانوا بيوزعوا جوايز كمسابقة بالأرقام، وهو رقمه أخد جايزة وأنا رقمى ماطلعش، وهو ماشى جه وادانى جايزته عشان يجبر بخاطرى ويفرحنى كطفلة، كان أجمل بنى آدم وأصفى ضحكة وأطيب قلب ممكن الواحد يقابله فى حياته".



غادة رجب على إنستجرام

ويتلقى الفنان على الحجار عزاء شقيقه الراحل أحمد الحجار، مساء اليوم الخميس بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعدما شيعت جنازته بعد ظهر أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار فى هذه اللحظات.

وشارك فى تشييع جنازة الراحل أحمد الحجار، أحمد عبد العزيز، والفنان أشرف زكى والإعلامى محمود سعد، المطرب محمد محسن، الفنان جمال عبد الناصر وزوجته، منير مكرم، المخرج أشرف فايق والمخرج وحيد مخيمر والشاعر محمد بهجت وإبراهيم عبد الفتاح، وغيرهم.