شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى الحاضرة الغائبة بصوتها المتفرد.. أغنيتان جديدتان رغم وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار هانى مهنا الستار عن أغنية بصوت الفنانة التونسية الراحلة "ذكرى" بعنوان "تبقى مين" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هانى مهنا، وطرحها على قناته على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "تبقى مين اللى أنت سبت عشانها حب سنين.. تبقى مين اللى أنت بعت وراك قلب حزين، تبقى مين اللى أنت بدموعى سقيتها كاس الغرام ، اللى أنت بشموعى سقيتها الظلام بتقولها نفس الكلام".

يأتي الإعلان عن أغنية "تبقى مين" بعدما أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، فى أغسطس الماضى طرح أغنية بعنوان "متهيألك" للنجمة الراحلة ذكرى كانت قد سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها برفقة الملحن أمير عبد المجيد.

وكشف بهاء الدين محمد أن الفنانة الراحلة ذكرى غنت مذهب الأغنية فى أحد البرامج، وأن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملة، سوف يطرحها للجمهور.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد جزءا من أغنية "متهيألك" للنجمة الراحلة ذكرى، وتقول كلماتها: "أنا حبيتك متهيألك.. أنا معرفش أحب وأخبى.. لو حبيتك كنت هقولك .. كنت هصارحك باللى فى قلبى.. أيوة الحب اللى فى أحلامك.. حب اتكون من أوهامك".

ومر 18 عاما على الرحيل المأساوى للفنانة ذكرى إذ عثر عليها مقتولة، دون معرفة السبب الحقيقى وراء ارتكاب هذه الجريمة.