شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبطال مسلسل "منعطف خطر" لـ باسل خياط وريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان السورى باسل خياط، تصوير مسلسل جديد بعنوان "منعطف خطر" ينتمى لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ووضعت الشركة المنتجة خطة تصوير بالتنسيق مع الفنانين المشاركين في البطولة لاسيما وأن معظمهم مرتبطين بأعمال أخرى للعرض في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر منن الفنانين حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.

وكان أخر أعمال الفنان باسل خياط، المسلسل السورى"قيد مجهول" الذى عرض على احدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، نظلى الرواسى، ‘إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، جيانا عنيد فايز قزق، رامى أحمر، ترف التقى، بيار داغر وتأليف محمد أبو لبن، لواء يازجى، وإخراج السدير مسعود.

بينما ينتظر الفنان محمد علاء عرض مسلسل "الجسر" الذى انتهى من تصويره مؤخراً، وهو مكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة عمرو سعد، نيللى كريم، خالد كمال، سارة الشامى، أما سمر مرسى فتظهر كضيفة شرف في أحداث فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمى وبطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز والذى ينطلق عرضه في السينمات اليوم الأربعاء.