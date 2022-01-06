شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس عن عدم عمله 8 سنوات بعد الراقصة والسياسى: يمكن ماكنتش بعرف أمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان فاروق فلوكس عن كواليس ترشحه لدوره الشهير في فيلم "الراقصة والسياسى" وعدم عمله بعدها طوال 8 سنوات كاملة فى السينما، وذلك خلال حواره على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى، حيث علق على عدم عمله طوال هذه المدة قائلا:"يمكن ما كنتش بمثل كويس، ليه ألقى العيب عليهم، يمكن العيب فيا".

وتحدث أيضا الفنان الكبير فاروق فلوكس عن العديد من الأسرار الخاصة به خلال مسيرته الفنية، وتطرق إلى أمور عديدة منها سبب غضب الفنان فؤاد المهندس منه قبل وفاته، بالإضافة إلى خلاف كبير حصل بينه وبين الفنان عبد المنعم مدبولى.

كما تطرق خلال الحوار إلى أمور أخرى لها علاقة بعدم عمله في السينما على مدار 8 سنوات، بعد عرض فيلم "الراقصة والسياسى".

وروى فاروق فلوكس خلال الحوار مواقف جمعته بالفنان عبد المنعم مدبولى مؤكدأً أنه أكثر فنان يفتقده قائلاً عنه: "أنا بعتذر ليه قدام الناس كلها، لأنى أذيته قبل كده أثناء عملى معه، ووقتها اشتكى من الإفيهات الزائدة والتطويل في النص"