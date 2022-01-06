مي عمر أنيقة وماجد المصري في دبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة له، خلال تواجده في مدينة شرم الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" من داخل سيارة.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري صورة تجمعها بخطيبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة تجمعه بأسرته، خلال زيارتهم إلى دبي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة من حفلها الأخير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمبسوت" ملون، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.