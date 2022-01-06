أصالة تستقل موتوسيكل بصحبة زوجها..وتعلق: "كل شيء بعيشه لأول مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهما يستقلان موتوسيكل ويرتديان خوذة.

ونشرت أصالة، الصورة، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وتعلق: "معه كل شيء بعيشه لأول مرة، وأحلى مرة".

وطرحت الفنانة أصالة، مؤخرا أغنيتها الجديدة "حنين" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" حنين" من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

جدير بالذكر أن أصالة، أعلنت زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر 2021، ونشرت صورة لها مع زوجها وكتبت عبر حسابها على"إنستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو".