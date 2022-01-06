فن ومشاهير

تأجيل حفل توزيع جوائز “غرامي” على خلفية كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 48 دقيقة

جوائز حفل غرامي في الولايات المتحدة

أعلن القائمون على حفل توزيع “جوائز غرامي” الموسيقي السنوي في الولايات المتحدة عن تأجيل الفعالية حتى إشعار آخر نظرا لجائحة .

وقالت “الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم” ‏‏وشبكة “سي بي إس” في الولايات المتحدة في بيان مشترك إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل الذي كان مقررا في 31 يناير في لوس أنجلوس وأنه “سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا”.

وأكدتا أن “صحة وسلامة من هم في مجتمعنا الموسيقي والجمهور ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا”.

وتم تأجيل عرض العام الماضي لمدة ستة أسابيع مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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