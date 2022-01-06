ليفربول يعوض غياب صلاح بنجم كولومبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يناير - 2022 1:00 صباحًا

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية اقتراب ليفربول من إبرام صفقة تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه إسترليني لتعويص غياب النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن ليفربول يمضي قدما في التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي رسخ مكانته كواحد من أفضل المواهب في أوروبا على مدار السنة الماضية مع فريقه بورتو البرتغالي.

وينظر إلى لويس دياز، البالغ من العمر 24 عاما، على أنه البديل المثالي لصلاح وماني، بعدما انضم الثنائي إلى منتخبي مصر والسنغال، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022.

ويعرف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، اللاعب دياز جيدا، من خلال مباراتي “الريدز” ضد نادي بورتو، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

ويتضمن عقد دياز شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول يأمل في الحصول على اللاعب بسعر أقل.

يذكر أن لويس دياز توج هدافا لبطولة كوبا أمريكا 2021، بالاشتراك مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، وأحرز الكولومبي 12 هدفا في الدوري البرتغالي هذا الموسم، وحتى الآن.