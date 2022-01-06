شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى: أعانى من نزلة برد شديدة وأجريت PCR وجاءت النتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة هنادى مهنى متابعيها وذلك بعد المنشور الأخير الذي نشرته على حسابها بموقع "فيس بوك" وجاء فيه: " الحمد لله على كل شيء" وسط تساؤلات من متابعيها حول البوست، حيث أوضحت لـ"الخليج 365" أنها تعانى من نزلة برد شديدة، وعلى الفور أجرت pcr لفيروس كورنا وجاء النتيجة سلبية.

وفى سياق متصل تشارك هنادى مهنى في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" أمام الفنان أكرم حسنى والذي انطلق تصويره أمس الثلاثاء، للعرض في شهر رمضان 2022، والعمل بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادى مهنى، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.



هنادى مهنا

وتنتظر هنادي مهنى طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة، وتشارك في بطولته إلى جانب مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وقدمت هنادى مهنى آخر أعمالها، حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، وشارك في بطولته هاجر أحمد، اسلام جمال، أحمد كشك، أحمد بدير، سلوى عثمان، حنان سليمان، جلا هشام ومصطفى عبد السلام، وعدد من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.