شكرا لقرائتكم خبر عن الحب فوق موتوسيكل.. أصالة تتغزل فى زوجها: معه كل شيء بعيشه لأول وأحلى مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت المطربة السورية أصالة نصرى فى زوجها العراقى فائق حسن، مؤكدة أنها تعيش حياتها معه كأنها أول مرة لكنها أيضا أحلى مرة، ونشرت أصالة صورة مع زوجها وهما يستقلان دراجة بخارية "موتوسيكل" ويرتديان الخوذة الواقية، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة".



أصالة وزوجها

من ناحية أخرى، تتعاون النجمة السورية أصالة مع صناع أغنية "الغزالة رايقة"، وهم منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، فى أغنية جديدة بعنوان "غلبان" وسوف تقوم بطرحها على قناتها الخاصة على يوتيوب قريبا.

وكانت النجمة السورية أصالة قد نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها عبرت فيها عن أحداث عام 2021، وتمنياتها لجمهورها الكبير قالت فيه: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللى مرّت حملت لى أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وأضافت أصالة: "بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي ما بييئس منها".