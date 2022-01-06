شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ينعون أحمد الحجار: نجم من طراز خاص وسيظل رمزا للطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان ماضي إن الفنان أحمد الحجار كان شخصا جميلا ومؤدبا ويحب صوتها، متابعة: "كان بيحب يجدد في شغله، وأغنية عودي كانت مكسرة الدنيا وعملها دويتو بيني وبينه ونجحت أكتر".

وأضافت حنان ماضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" مساء اليوم الأربعاء، أن أول ألبوم لها قدم معها أغنية، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معه لأنه شخص نبيل وفنان من طراز خاص، وأوضحت: "الحمد الله دلوقتي في مكان أحسن، ربنا يرحم الفنان أحمد الحجار، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى أمس الفنان أحمد الحجار بعد أزمة صحية وشيعت جنازته اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين. من جانبه نعى المخرج خيري بشارة الفنان أحمد الحجار الذي وافته المنيه أمس، مؤكدًا أن الحجار شارك في ألحان أغاني فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، مؤكدا أنه قام بضم جميع أغاني الفيلم مع بعضها ليصيبه الذهول بسبب عزوبة الألحان وكونها شديدة السحر.

وأضاف بشارة، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج رأى عام، أن جزءا من سحر فيلم "أمريكا شيكا بيكا" يرجع إلى ألحان أحمد الحجار بعزوبتها وقربها من القلب، مؤكدًا أنه كان شديد الموهبة ودمث الخلق وجميل جدا. وأوضح المخرج خيري بشارة أن الفنان الراحل أحمد الحجار كان طيبا جيدا ووفاته صدمة كبيرة للجميع في الوسط الفني، مضيفًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي نفس السياق، نعت الفنانة أنوشكا، الفنان أحمد الحجار، قائلة: "البقاء لله، الخبر شوفته النهاردة الصبح، والخبر خضني، بس قولت إنه راح للي هوا بيحب يروحله".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية أنه كان ملاكا على الأرض وطيبا وراقيا كأنه ملاكا في وسط المواطنين، لافتة إلى أنها تعاونت مع الفنان أحمد الحجار في أحد الأغاني.

وأوضحت أنوشكا أن الأغنية هي الأقرب لقلبها، مؤكدة أنه كان دمث الخلق وخجولا، مضيفة: "عشان كدة صوته مكنش عالي، جمعينا نعلم مكانة أحمد الحجار الفنية، وسيظل رمزا للطيبة وكأنه صوت ربنا على الأرض"، مشيرة إلى أنه كان يحب المستقبل كما كان صبورا، متابعة: "مش عارفة أقول إيه، اللى زيه مفيش".