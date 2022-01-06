شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى ناعية الراحل أحمد الحجار: من الفنانين المحترمين وحقق نجاحا كبيرا بأعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة حنان ماضي، الفنان أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، وشيعت جنازته اليوم ودفنه بمقابر الأسرة بالبساتين، قائلة: "من الفنانين المحترمين والذي حافظوا على ذلك طوال حياته".

أضافت حنان ماضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الفنان الراحل أحمد الحجار، حقق نجاحا كبيرا بأعماله هو وليس بأعمال المطربين الآخرين، وحفر نفسه في قلوب الناس فنه الراقي والمحترم.

وتابعت حنان ماضى: "فقدنا أحمد الحجار، ومتأكدة أنه الحمد لله في حتة أحسن من هنا بكتير لأنه إنسان خلوق ومؤدب بمعنى الكلمة، ومفيش حد بيذكره إلا ويقول عليه النبيل الطيب".

وعن اختفائها، قالت حنان ماضي، إنها غير راضية عن الوضع الحالي في الغناء، مشيره إلى أن الناس اختلفت أذواقها عن السابق كثيرا، مردفة: "المود مش هو، وأول ما يتفتح هتلاقوني موجودة إن شاء الله".