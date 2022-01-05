شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: إيمى لم تعتزل الفن وحياتنا جميلة جدا مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان حسن الرداد مجددا للتصدى للشائعات التى تطوله هو وزوجته إيمى سمير غانم، حيث طمأن الجمهور على إيمى وقال في تصريحات تليفزيونية: "إيمى كويسة الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كدة تعدى من الأزمة الصعبة اللى هى فيها".

ونفى الرداد أخبار الانفصال التى ظهرت على الساحة مجدداً في الأسابيع الماضية، مؤكداً: "احنا ما انفصلناش ولا حاجة، والحمد لله حياتنا جميلة جداً مع بعض، أنا وإيمى أكتر كابل فنى بيطلع عليه شائعات".

كما نفى حسن الرداد اعتزال إيمى سمير غانم الفن وذلك بسبب ابتعادها في الفترة الأخيرة، موضحا: "إيمى ما اعتزلتش الفن ولا حاجة، ودلوقتى مفيش أسبوع بيعدى إلا وبيكون في أخبار عننا، وأنا بقيت مبقراش بس بعرف بقى وأسيب الشائعات دى تتنفى من نفسها، ولكن للأسف بيكون في حاجات محتاجة الواحد يرد عليها".

وفى سياق آخر، حرصت إيمى سمير غانم على تهنئة زوجها حسن الرداد بعيد ميلاده، من خلال إرسال باقة ورد حمراء ضخمة إليه أثناء عرض مسرحية "في نص الليل" بالسعودية، ليقوم الرداد بنشر صورة باقة الورد خلال خاصية القصص القصير على إنستجرام، حيث تحمل بطاقة مكتوب عليها من إيمى سمير غانم، ليؤكد الثنائى استقرار علاقتهما.



حسن الرداد

وعاد الرداد مؤخراً إلى القاهرة بعد عرض مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتي يشارك في بطولتها غادة عادل وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.