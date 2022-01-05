منى عبد الغني في ذكرى رحيل ممدوح عبد العليم: "أثره الجميل باقٍ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، الذكرى السادسة على وفاة الفنان القدير الراحل ممدوح عبد العليم، الذى وافته المنية يوم 5 ينايرعام 2016.

وكتبت منى، عبر حسابها على إنستجرام: "النهاردة بيكون ست سنوات مرت على رحيل الفنان الجميل المحترم ممدوح عبد العليم، لكن سيرته الطيبة وأثره الجميل باقٍ.. ربنا يجعله في ميزان حسناته ويتنزل عليه بالرحمة والمغفرة يا رب".

جدير بالذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم، رحل عن عالمنا في 5 يناير 2016، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.

ممدوح عبد العليم من مواليد 10 نوفمبر 1956، بدأ شغفه بالفن منذ نعومة أظافره، أولى تجاربه الاحترافية خاضها مبكرا من خلال مسلسل "الجنة العذراء" في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وقدّم في مشوار طويل أعمالا درامية خلّدت اسمه كبطل تلفزيوني هام، ومن أهم مسلسلاته: "ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، الضوء الشارد، الحب وأشياء أخرى، الطارق، الكومي، أبيض في أبيض" وغيرها.