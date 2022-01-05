إلهام شاهين توجه رسالة لـ ليلى علوي بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة للفنانة ليلى علوي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت إلهام، صورا من الاحتفالية، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صديقتي الغالية جدا أحلى لولي.. كل سنة وانتي جميلة وناجحة وسعيدة وحواليكي كل اللي بيحبوكي.. سنة حلوة عليكي يا أحلى الحلوات وربنا يفرح قلبك، ليلى علوي".

يذكر أن إلهام شاهين، تشارك في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ويشاركها في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد هشام عبية.