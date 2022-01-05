أكرم حسني يبدأ تصوير "مكتوب عليا" بمشاركة عمرو عبدالجليل ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:‏

بدأ فريق عمل مسلسل "مكتوب عليا" تصوير أحداثه بداية من أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى ‏المنتج كريم أبو ذكرى من التعاقد مع المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض المسلسل ضمن السباق ‏الرمضاني المقبل عبر إحدى شاشاتها، ويقوم ببطولة مسلسل "مكتوب عليا" النجم أكرم حسني، ‏ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وأيتن عامر.‏

وكان المخرج خالد الحلفاوي قد انتهى من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية، كما ‏استقر على باقي فريق عمل المسلسل، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ‏تعيد أكرم حسني للمنافسة مجددا في سباق رمضان الدرامي.‏

مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاح كبير في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع ‏المنتج كريم ‏أبوذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

ويشارك في مسلسل "مكتوب عليه" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم حتى الآن، هنادي مهنى، محمد طعيمة، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة ‏لبيب.‏

وكشف المنتج كريم أبوذكري في تصريحات صحفية، أنه يجهز للمسلسل منذ ما يقرب من عام، ‏موضحا أنه يسعى دائما لتقديم محتوى جاذب وقوي للمشاهدين، وهو ما يجعله يحصل على وقت ‏أطول في التجهيزات لأي عمل فني يقدمه للجمهور، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المخرج خالد ‏الحلفاوي للمره الثالثة دراميا، مؤكدا أنه يعتبره "تميمة حظ" لنجاح أعماله، خاصة أن لديه رؤية ‏فنية مميزة في الأعمال الكوميدية، وقدرات عالية في استغلال الصورة والملابس وكل التفاصيل ‏في الكوميديا اتي يقدمها، كما أكد على سعادته بالتعاون الثاني مع أكرم حسني، بعد نجاح ‏تعاونهما السابق في مسلسل "الوصية"، مشيرا أن أكرم حسني لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ‏وإصرار دائم على تقديم الأفضل للجمهور.