بهذه الكلمات..محمد حماقي ينعى الراحل أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان محمد حماقي، الفنان أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ65 عاما.

ونشر حماقي، صورة للراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ربنا يرحم الفنان الكبير أحمد الحجار ويصبر أهله وحبايبه على فراقه.. أسألكم الدعاء".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية"عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.