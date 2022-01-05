هل سألت نفسك.. لماذا يولد أغلب الأطفال ليلا؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 8:20 مساءً

قد يكون لدى العديد من العائلات قصة طفل وُلد بعد دقائق من قيادة والديهم البطولية إلى المستشفى في منتصف الليل.

وبناءً على هذه القصص، من السهل تخيل أن غالبية الأطفال يولدون في الليل.

ولهذا الأمر أسباب، شرحها العلماء في التقرير التالي، وفقاً لموقع “برايت سايد” الأمريكي.

قال العلماء إن هناك سبب تطوري لولادة الأطفال في الليل، يعود إلى أنه ربما كان من الأكثر أماناً لأسلافنا منذ حقبة الكهوف أو العصر الحجري أن يلدوا ليلاً عندما يجتمع أشخاص آخرون من قبائلهم معاً ومن ثم منح الأم الجديدة المزيد من الحماية والمساعدة.

وربما كان الليل أكثر أماناً للولادة دون الخوف من الحيوانات المفترسة.

سبباً آخر يفسر ولادة أغلب الأطفال في الليل، وهو لعب الهرمونات دوراً كبيراً للغاية في سبب رغبة الأطفال في رؤية العالم ليلاً.

ومن بين هذه الهرمونات، الميلاتونين، هذا الهرمون المخادع الذي يساعدنا على تهدئة نومنا، يساعد أيضاً على بدء المخاض.

وقد يكون من الصعب جداً في بعض الأحيان أن تنام المرأة الحامل، إذ ترتفع كمية الميلاتونين بنهاية الحمل، ومن ثم يجعل هذا الهرمون التقلصات أقوى عندما يقترن بهرمون الولادة، الأوكسيتوسين.

كما أن العلماء لديهم تفسير آخر لولادة غالبية الأطفال ليلاً، إذ أن الأطفال الذين يولدون بشكل طبيعي، دون تدخل، يرون العالم خلال الليل.

في حين غالباً ما يولد الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية، في الصباح.