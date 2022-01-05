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فيديو.. لقطة طريفة لمدافع تشيلسي ومحمد صلاح تثير تفاعلا واسعا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

أثارت لقطة طريفة انتشرت مؤخرا بين مدافع فريق أنطونيو روديغر ونجم محمد صلاح تفاعلا واسعا بين عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نشرته شبكة “Espen” ، ظهر المدافع الدولي الألماني وهو على أهبة الاستعداد، ويراقب صلاح كظله في جميع تحركاته وبطريقة مثيرة.

ونرى في الفيديو محمد صلاح يحاول أن يلفت انتياه حكم الراية القريب منهم لما يفعله روديغر لكن دون جدوى.

كما يظهر في المقطع المصور أن روديغر لم يفارق صلاح على الإطلاق حتى أرسل أحد اللاعبين الكرة بالقرب من خط التماس، وحينها ترك صلاح وتوجه للحاق بالكرة.

وأرفقت الشبكة الفيديو بعنوان “كيف توقف محمد صلاح” مع إضافة رمز “ضاحك”.

وأعادت الجماهير نشر المقطع ببشكل كبير، حيث سخروا من طريقة مراقبة روديغر لصلاح.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 وسجل صلاح هدفا رائعا للريدز.

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