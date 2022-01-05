شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم مهنئة هنا الزاهد: ميلاد سعيد وأتمنى لك سنة مليئة بالحب والنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم صديقتها الفنانة هنا الزاهد، بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم الخامس من يناير، متمنية لها عاما سعيدا ومليئا بالحب والنجاح.

ونشرت دنيا صورة جمعتها مع هنا، نشرتها عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى لك سنة مليئة بالحب والنجاح".



دنيا سمير غانم

وفى وقت سابق من اليوم، الأربعاء، هنأ الفنان أحمد فهمى زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، مشيرا إلى أنه أغرب عيد ميلاد تم الاحتفال به وهما فى العزل المنزلى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشر فهمى صورة مع زوجته هنا، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى، معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل، لما نخف نحتفل بيه تانى".

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى بفيروس كورونا، أول أمس الاثنين، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".