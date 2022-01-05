دوين جونسون الأعلى مشاهدة على “نتفليكس” في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف أن منصة “نتفليكس” (Netflix) للمشاهدة، تصدر بياناتها لتحديث ما يدور من جديد عبر منصة البث في جميع أنحاء العالم، وغالباً تكون تلك الطريقة العنصر المناسب في تهنئة نفسها على نجاح أحدث مسلسل تلفزيوني، أو فيلم جديد، يتم إطلاقه.

وتقدم “نتفليكس” في كل لمحة، يتم التطرق إليها، نظرة ثاقبة حول عادات المشاهدة لمشتركي منصتها حول العالم، وهو ما تطرقت إليه “نتفليكس” قبل ساعات، عندما كشفت بيانات نسب المشاهدة العالمية، ليتضح أن الناس يحبون مشاهدة أفلام دوين جونسون (ذا روك).

وتصدر دوين جونسون قائمة أفضل 10 أفلام على “Netflix” في العالم بأسره، حيث جاءت 3 أفلام له بين الأكثر مشاهدة وفق عدد الساعات التي جرى رصدها، من بينها “Red Notice”، وهو أفضل فيلم من بين الأفلام الثلاثة.

واحتل هذا الفيلم رقم 5 في العالم، حيث تمت مشاهدة 14.5 مليون ساعة في أسبوعه الثامن، وكذلك فيلم ” Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”، الذي احتل المرتبة السابعة عالمياً، محققاً 12.87 مليون ساعة مشاهدة.

ويعد هذا إنجازاً ملحوظاً لهذا الفيلم، خاصة لأنه لا يتم بثه على “Netflix” في الولايات المتحدة، وثالث هذه الأفلام هو فيلم “Journey 2: The Mysterious Island”، الذي صدر عام 2012، وهو الفيلم الذي احتل الرقم 9 عالمياً على “Netflix”، حيث تمت مشاهدة 5.44 ملايين ساعة.

من جانبه، احتفل دوين جونسون بهذا الإنجاز، من خلال مشاركته مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يبدأ يومه في ساعات الصباح داخل “الجيم”، مبيناً أنه تلقى مكالمة هاتفية من “نتفليكس”، أخبرته فيها بذلك.

وقال “ذا روك” إنه محظوظ للغاية بهذا الإنجاز، وإنه يدعوه للسرور والفخر كي يقدم وجبة دسمة فنياً للجمهور والعائلات في منازلهم، وتمنى أن يكون هذا الأسبوع مثمراً.