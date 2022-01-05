السبب الحقيقي لوفاة بيتي وايت.. هذا ما قالته قبل رحيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة الأميركية فيكي لورانس في مقابلة مع موقع Page Six عن أن آخر ما قالته الممثلة بيتي وايت قبل لحظات من وفاتها هو اسم زوجها الراحل ألين لودن.

وأضافت فيكي: “قال وكيل أعمال بيتي، الذي كان برفقتها أثناء وفاتها، إنّ الكلمة الأخيرة التي خرجت من فمها كانت ألين”، مشيرةً إلى أن بيتي كانت لا تخشى الموت أبداً، لأنها أرادت دائماً أن تكون مع زوجها الراحل ألين لودن.

وبعدما انتشرت الأخبار حول أسباب وفاة وايت، أوضح جيف ويتجاس وكيل أعمالها وصديقها المقرّب في بيان: “ماتت بيتي بسلام في منزلها”.

ونفى ويتجاس الشائعات التي ادّعت وفاة بيتي وايت نتيجة جرعة زائدة من لقاح فيروس كورونا في 28 كانون الأول، وقال: “يقول الناس إن وفاتها كانت مرتبطة بالحصول على جرعة معزّزة قبل ثلاثة أيام، لكن هذا ليس صحيحاً”. وشدّد على أنها ماتت لأسباب طبيعية طالباً عدم ربط موتها بأسباب سياسيّة، فهذه ليست الحياة التي عاشتها، على حدّ قوله.

وبالرغم من رحيل الممثلة الأيقونية قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع من عيد ميلادها المئة، سيستمرّ الاحتفال بيوم ميلادها من خلال عرض الفيلم الوثائقي “Betty White: 100 Years Young”.

وكان من المقرّر عرض الوثائقيّ لليلة واحدة فقط في دور السينما في يوم 17 كانون الثاني، إذ دعت بيتي قبل رحيلها المعجبين للاحتفال معها.