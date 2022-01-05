بعد انفاصاله.. أحمد الفيشاوي يظهر بوشوم جديدة ويثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدم الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بعدما ظهر بوشوم جديدة في أحدث جلسة تصوير نشرها على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”.

وظهر “الفيشاوي” عارياً بالكامل، والوشوم الجديدة، تغطي سائر أنحاء جسده، كما كان يضع أقراطاً في أذنيه، ما عرضه إلى انتقادات متابعيه.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، مملوءة بالاستنكار والدهشة، من الشكل الذي بات جسده عليه، وأكد الجمهور أنه اختفى وأصبح كالخريطة، بسبب كثرة الوشوم. وكانت التعليقات تتراوح ما بين: لقد ضل ونرجو من الله الهداية للجميع… نتمنى تتبع الهداية والبصيرة وتعود مثل زمان ربنا يهديك… خريطة العالم”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما طرح برومو فيلمه الجديد “قمر 14″، والمقرر طرحه في الصالات السينمائية يوم 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وظهر في برومو الفيلم ويبدو أنه يعاني مشاكل نفسية، إذ ظهر في إحدى لقطات الفيلم وهو يهدد الفنانة ياسمين رئيس بسكين في بث مباشر عبر مواقع التواصل باستخدام الموبايل، وفي لقطة أخرى يعترف بشرب الحشيش أثناء البث.

ويغلب على أحداث الفيلم الإثارة والتشويق كما يبدو في البرومو، ويظهر وهو يتحدث عن تأثير القمر على حياة البشر، ويظهر مرة أخرى وهو ضيف أحد البرامج.

ويُذكر أنّ الفنان المصري، كان قد انفصل عن زوجته ندى الكامل، التي كتبت بعد انفصالها عنه بشكل رسمي: “من امرأة قلبها هلك وانطفأ… أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي”. وأضافت أنه كان خير صديق لها، وطاب لها العيش معه، حتى في أحلك أوقاتهما.